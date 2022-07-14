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В Плане восстановления Украины предусмотрено расширение инструментов кредитования

В Плане восстановления Украины предусмотрено расширение инструментов кредитования

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. План обновления Украины предусматривает расширение инструментов кредитования. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил секретарь Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Нардеп сообщил, что План предусматривает, в частности, дальнейшую модернизацию программы «5-7-9%» для целей малого и среднего бизнеса (расширение перечня субъектов предпринимательства, на которых не распространяется ограничение по ее предоставлению; усовершенствование механизма предоставления государственных гарантий МСБ).

«Предоставление государственной портфельной гарантии на 100% покрытие кредита на восстановление основных средств;

  • кредитное стимулирование внедрения цифровых технологий в деятельность компаний и учреждений;
  • расширение программ кредитования и страхования экспорта;
  • льготное кредитование инновационных направлений развития;
  • предоставление беспроцентных кредитов для строительства/модернизации перерабатывающих мощностей под обязательство выхода с продукцией на внешние рынки и создание новых рабочих мест», – сообщил Гетманцев.

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Напомним

4 – 5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны. Возобновление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

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