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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Плані відновлення України передбачено розширення інструментів кредитування

В Плані відновлення України передбачено розширення інструментів кредитування

Київ • УНН

 • 142539 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. План відновлення України передбачає розширення інструментів кредитування. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив секретар Нацради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі

Нардеп повідомив, що План передбачає, зокрема, подальшу модернізація програми «5-7-9%» для цілей малого та середнього бізнесу (розширення переліку суб’єктів підприємництва, на яких не поширюється обмеження щодо її надання; вдосконалення механізму надання державних гарантій МСБ).

«Надання державної портфельної гарантії на 100% покриття кредиту на відновлення основних засобів;

  • кредитне стимулювання впровадження цифрових технологій у діяльність підприємств та установ;
  • розширення програм кредитування й страхування експорту;
  • пільгове кредитування інноваційних напрямів розвитку;
  • надання безвідсоткових кредитів для будівництва/модернізації переробних потужностей під зобов'язання виходу з продукцією на зовнішні ринки та створення нових робочих місць», - повідомив Гетманцев.

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Нагадаємо

4 – 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.

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