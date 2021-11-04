В поддержку Саакашвили: еще один оппозиционный политик заявил о голодовке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии “Стратегия Агмашенебели” в столичном районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе объявил голодовку с требованием перевести в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 35-й день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Он сообщил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.
Контекст
Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.
29 Октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками. Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарства, облегчающие голодовку, и не будет сдавать анализы из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.
Напомним
Лидер оппозиционной партии “Дроа” Елене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести голодающего в тюрьме уже больше месяца экс-президента Грузии в гражданскую больницу, где ему обеспечат надлежащий уход.