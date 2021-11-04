В поддержку Саакашвили: еще один оппозиционный политик заявил о голодовке

Детали

Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Он сообщил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

29 Октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками. Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарства, облегчающие голодовку, и не будет сдавать анализы из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

Напомним

Лидер оппозиционной партии “Дроа” Елене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести голодающего в тюрьме уже больше месяца экс-президента Грузии в гражданскую больницу, где ему обеспечат надлежащий уход.