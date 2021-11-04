В підтримку Саакашвілі: ще один опозиційний політик заявив про голодування

Деталі

Своє голодування Гогуадзе проводитиме перед будівлею Парламенту Грузії на проспекті Руставелі. Він повідомив, що не буде приймати їжу, поки Саакашвілі не переведуть в цивільну клініку.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками. Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.

Нагадаємо

Лідер опозиційної партії “Дроа” Елене Хоштарія оголосила голодування з вимогою перевести голодуючого у в’язниці вже більше місяця експрезидента Грузії до громадянської лікарні, де йому забезпечать належний догляд.