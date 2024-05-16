В Перу трансгендеров официально признали больными людьми

Правительство Перу официально классифицировало трансгендеров, небинарных и интерсексуалов как психически больных. Об этом сообщает The New York Post, передает УНН.

Детали

Спорное решение было принято для того, чтобы службы здравоохранения страны могли "гарантировать полный охват медицинской помощью для психического здоровья" для трансгендерного сообщества, пояснило Министерство здравоохранения Перу пишет издание.

Отмечается, что президент Перу Дина Болуарте подписала указ, согласно которому расстройства гендерной идентичности в стране официально будут считаться заболеванием.

При подготовке документа Минздрав Перу опирался на Международную статистическую классификацию болезней, действующую в стране, несмотря на то, что ВОЗ заменила ее в 2022 году на другую, где транссексуальность и трансвестизм не считаются психическим расстройством.

Активисты ЛГБТК по всей стране раскритиковали это решение, назвав его серьезным шагом назад в борьбе за свои права и безопасность.

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