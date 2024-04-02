Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров

Риши Сунак поддержал Джоан Роулинг, которая могла нарушить закон о предотвращении ненависти в Шотландии, назвав трансгендерных женщин мужчинами. Премьер-министр Великобритании заявил, что его партия "всегда будет защищать свободу слова", и отметил, что людей не следует преследовать "за изложение простых фактов о биологии".

Об этом передает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.

Детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал автора серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг после того, как писательница бросила вызов шотландской полиции, которая использовала новые законы Шотландии о преступлениях на почве ненависти, чтобы арестовать ее за ее взгляды на трансгендерные вопросы.

Роулинг заявила, что с нетерпением ждет ареста после того, как в день вступления в силу нового закона. Она также описала ряд трансгендерных женщин как мужчин.

"Шучу. Очевидно, что люди, упомянутые в вышеупомянутых твитах, вовсе не женщины, а мужчины, все до одного. Принимая Шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, шотландские законодатели, похоже, придали большее значение чувствам мужчин, которые воплощают свое представление о женственности, пусть даже мизогинистическим или оппортунистическим способом, чем правам и свободам настоящих женщин и девушек", - говорится в заметке.

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Она сказала также: "Свободе слова и убеждениям в Шотландии пришел конец, если точное описание биологического пола будет признано преступным".

Премьер-министр Соединенного Королевства поддержал Роулинг, заявив, что консерваторы всегда будут защищать свободу слова.

"Людей нельзя криминализировать за изложение простых фактов по биологии. Мы верим в свободу слова в этой стране, и консерваторы всегда будут ее защищать", - сказал Риши Сунак.

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Справочно

1 апреля правительство Шотландии ввело в действие Закон о преступлениях на почве ненависти и общественный порядок.

Закон поддержали почти все СНП и Лейбористские депутаты, он был принят еще три года назад, но имплементация была отложена, поскольку правоохранители не готовы справиться с ожидаемыми последствиями введения его в действие. Полиция Шотландии заявила, что ей нужно время для обучения, при этом треть офицеров до сих пор не прошла двухчасовой курс обучения, пишет Telegraph.

Напомним,

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