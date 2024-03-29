Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту
В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет
В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды
Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США
На Львовщине взрывы, работает ПВО
Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen
Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента
Международный суд ООН принял решение по Израилю
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов
Гарвард удалит переплет из кожи человека из книги 19-го века из-за этических проблем, связанных с ее происхождением от умершего пациента, который не дал на это согласия.
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту
DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.
В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Россия заявляет, что сбила 15 воздушных целей, которые приближались к Белгороду, нанеся ущерб зданиям и автомобилям.
На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Украине продолжают слышать ежедневные артиллерийские взрывы и стрельбу из стрелкового оружия поблизости, что создает постоянную угрозу ядерной безопасности.
В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды
Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.
Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США
Правительство США одобрило развитие железнодорожной сети на Луне для поддержки будущих лунных баз и "лунной экономики" в течение следующего десятилетия.
На Львовщине взрывы, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны были активированы во Львовской области из-за сообщения об угрозе вражеских беспилотников, по словам официальных лиц, которые призвали к информационной тишине по оперативным соображениям.
Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen
Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно потенциальной передачи шведских истребителей Gripen после вступления в НАТО.
Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента
Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре поезда со своей служебной собакой лабрадором, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки, что вызвало скандал из-за устаревших правил перевозки животных в поездах в Украине.
Международный суд ООН принял решение по Израилю
Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.