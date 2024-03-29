Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов

Гарвардский университет заявил, что снимет переплет, сделанный из человеческой кожи с книги 19 века, хранящейся в его библиотеке, из-за "этического характера" необычного переплета. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Книга под названием Destinées de l'Ame (или Судьбы души) хранится в университетской библиотеке Гоутона с 1930-х годов, но привлекла международное внимание в 2014 году, когда тесты подтвердили, что она была переплетена в человеческой коже.

Университет заявил, что после "тщательного изучения, привлечения заинтересованных сторон и рассмотрения" он снимет кожные перевязки и будет работать с властями, чтобы "определить окончательное уважительное размещение этих человеческих останков".

Дополнение

Книгу написал Арсен Уссе, французский романист, в середине 1880-х годов как размышление о природе наличия души и жизни после смерти. Первый владелец тома, французский врач Людовик Булан, переплел книгу человеческой кожей. В Гарварде заявили, что Буланд без согласия взял кожу у умершей пациентки в больнице, где он работал.

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