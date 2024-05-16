У Перу трансгендерів офіційно визнали хворими людьми
Київ • УНН
Трансгендерні, небінарні та інтерсексуальні люди офіційно класифікуються як психічно хворі в Перу, незважаючи на критику з боку ЛГБТК-активістів.
Уряд Перу офіційно класифікував трансгендерів, небінарних та інтерсексуалів як психічно хворих. Про це повідомляє The New York Post, передає УНН.
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Спірне рішення було ухвалено для того, щоб служби охорони здоров'я країни могли „гарантувати повне охоплення медичною допомогою для психічного здоров'я" для трансгендерної спільноти, пояснило Міністерство охорони здоров'я Перу
Зазначається, що президент Перу Діна Болуарте підписала указ, згідно з яким розлади ґендерної ідентичності в країні офіційно вважатимуться захворюванням.
Під час підготовки документа МОЗ Перу спиралося на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб, що діє в країні, незважаючи на те, що ВООЗ замінила її в 2022 році на іншу, де транссексуальність і трансвестизм не вважаються психічним розладом.
Активісти ЛГБТК по всій країні розкритикували це рішення, назвавши його серйозним кроком назад у боротьбі за свої права та безпеку.
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