В первый день года на Полтавщине совершили 36 краж
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В сутки, с 01 на 02 января 2017 года, в Полтавской области зарегистрировано 69 сообщений о преступных посягательствах, из них 25 раскрыто. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.
За указанный период совершено одно умышленное нанесение телесных повреждений, два грабежа, 36 краж, три мошенничества, одно хулиганство.
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На дорогах области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек травмированы.
Всего на Полтавщине умерло 60 человек.