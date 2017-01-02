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В перший день року на Полтавщині скоїли 36 крадіжок

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. За добу, з 01 на 02 січня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 69 повідомлень про злочинні посягання, з них 25 розкрито. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Полтавської області.

За вказаний період скоєно одне умисне нанесення тілесних ушкоджень, два грабежі, 36 крадіжок, три шахрайства, одне хуліганство.

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На дорогах області сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 60 осіб.

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