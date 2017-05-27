В первый день Рамадана в Афганистане террорист-смертник унес жизни 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В первый день Рамадана в Афганистане террорист-смертник устроил взрыв в автомобиле в восточной провинции Хост, погибли 18 человек. Об этом сообщает AFР со ссылкой на данные МВД, передает УНН.
За сообщением МВД, в результате взрыва погибли 18 человек, шестеро получили ранения, среди которых двое детей.
Ни одна из групп, пока не взяла на себя ответственность.
Как сообщал УНН, из-за нападения на банк в Афганистане погибли двое полицейских.