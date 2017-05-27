В перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник забрав життя 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В перший день Рамадану в Афганістані терорист-смертник влаштував вибух в автомобілі у східній провінції Хост, загинуло 18 осіб. Про це повідомляє AFР з посиланням на дані МВС, передає УНН.
За повідомленням МВС, внаслідок вибуху загинуло 18 осіб, шестеро отримали поранення, серед яких двоє дітей.
Жодна з груп, поки що не взяла на себе відповідальність.
Як повідомляв УНН, через напад на банк в Афганістані загинули двоє поліцейських.