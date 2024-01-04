В Пентагоне опровергли слухи об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине

В министерстве обороны США прокомментировали сообщения в СМИ о том, что американские дальнобойные ракеты ATACMS якобы должны утилизировать вместо того, чтобы передать их Украине. Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что такая информация не соответствует действительности, передает УНН.

Детали

Пэт Райдер отметил, что Пентагон проверил данные, которые обнародовали некоторые медиа.

Да, я видел эти сообщения в прессе. Это неправда. Эти сообщения ложные сказал Райдер.

Дополнение

Ранее журнал Newsweek писал, что ракеты ATACMS, которые необходимы украинской армии, в Штатах планируют пустить на металлолом из-за истечения срока их годности. Речь идет об установках ATACMS и сотнях ракет M39 и M39A1.

Тогда отмечалось, что срок годности не вызывает опасений, и добавил, что в Украине эти ракеты могли бы еще хорошо поработать.

Залужный подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS во время ударов по Крыму 30 октября