У Пентагоні спростували чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні
Київ • УНН
Речник Пентагону Пат Райдер відкинув повідомлення про утилізацію ракет ATACMS, заявивши, що ця інформація є неправдивою і неточною.
У міністерстві оборони США прокоментували повідомлення у ЗМІ про те, що американські далекобійні ракети ATACMS нібито мають утилізувати замість того, щоб передати їх Україні. Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив. що така інформація не відповідає дійсності, передає УНН.
Деталі
Пет Райдер зазначив, що Пентагон перевірив дані, які оприлюднили деякі медіа.
Так, я бачив ці повідомлення в пресі. Це неправда. Ці повідомлення помилкові
Доповнення
Раніше журнал Newsweek писав, що ракети ATACMS, які необхідні українській армії, в Штатах планують пустити на брухт через закінчення терміну їхньої придатності. Йдеться про установки ATACMS та сотні ракет M39 і M39A1.
Тоді зазначалося, що термін придатності не викликає побоювань, і додав, що в Україні ці ракети могли б ще добре попрацювати.
Залужний підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS під час ударів по Криму 30 жовтня02.11.23, 13:15 • 989844 перегляди