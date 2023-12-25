В Пекине самый холодный декабрь за всю историю наблюдений
Киев • УНН
Пекин переживает рекордные декабрьские холода, температура часто опускается ниже -10°C
В китайской столице Пекине нынешний декабрь стал самым холодным с начала наблюдений в 1951 году, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В этом месяце температура в городе часто опускалась ниже -10°C.
Это был год температурных крайностей в китайской столице: шесть месяцев назад в Пекине был зафиксирован самый жаркий июньский день за всю историю, температура была чуть выше 40°С.
Уже этой зимой Китай пострадал от нескольких волн чрезвычайно холодной погоды.
По данным информационного агентства China Daily, поддерживаемого государством, пекинская метеорологическая обсерватория недавно зафиксировала более 300 часов минусовых температур менее чем за две недели.
Похолодание затронуло провинции по всему Китаю: школы в некоторых районах были вынуждены закрыться, а транспортное сообщение столкнулось с трудностями.
Стойкая холодная погода поставила под угрозу энергоснабжение провинции Хэнань: появились сообщения о выходе из эксплуатации некоторых отопительных котлов.
Между тем в некоторых частях северной Японии выпало огромное количество снега, что намного превышает норму для этого времени года. За последние несколько дней в некоторых районах было объявлено предупреждение о сильном снегопаде: в префектурах Гифу и Хоккайдо выпало около метра снега.
По данным Корейского метеорологического управления (KMA), в течение последних недель в Южной Корее наблюдались резкие колебания температуры: от 16°C до ниже -12°C.
Непонятно, как люди справляются с экстремальными погодными условиями в соседней Северной Корее.
Дополнение
Одной из возможных причин похолодания является ослабление Полярного вихря - потока холодного воздуха, который обычно находится вокруг Арктики, - что позволяет воздушным массам передвигаться дальше на юг, чем обычно.
Однако среди ученых идут споры о том, какую роль в этом играет изменение климата.
В Пекине самый холодный декабрь за всю историю наблюдений
Пекин переживает рекордные декабрьские холода, температура часто опускается ниже -10°C.
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