В парламент Сербии подали законопроект об "иноагентах"
Киев • УНН
В парламент Сербии внесли законопроект о регистрации организаций с иностранным финансированием. Пророссийская партия предлагает штрафы до 17 000 евро за нарушение требований регистрации.
В парламент Сербии подали законопроект об" агентах иностранного влияния", который сначала появился в россии, а затем привел к прошлогодним протестам в Грузии. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что депутаты от партии социалистическое движение, учредителем которой является пророссийский вице-президент Александар Вулин, подали законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию организаций с иностранным финансированием в Министерстве юстиции.
В случае невыполнения этого требования предлагается налагать штрафы или вообще запрещать деятельность таких организаций. Сумма штрафов варьируется от 5000 динаров (около 42 евро) до 2 000 000 динаров (около 17 000 евро).
По словам Вулина, предложенный законопроект соответствует практике США, где, как он утверждает, финансирование неправительственных организаций из иностранных источников запрещено.
Вероятно, он имел в виду закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) 1938 года. В то же время журналисты объясняют, что он был принят совсем с другой целью: подавление нацистской, а впоследствии коммунистической пропаганды.
Сейчас закон направлен на противодействие отмыванию денег, коррупции, терроризму и избежанию санкций. Однако, стоит отметить, что FARA не запрещает лоббирование иностранных интересов и не накладывает ограничений на финансирование организаций из-за рубежа.
Напомним
В августе в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах" — его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента Саломе Зурабишвили.
Принятие этого закона вызвало возмущение общества-в стране начались многотысячные акции против принятия этого документа. Критики законопроекта считают его аналогом российского, которым кремль подавляет свободу слова в своей стране.
После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.