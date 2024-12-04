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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В парламент Сербии подали законопроект об "иноагентах"

В парламент Сербии подали законопроект об "иноагентах"

Киев  •  УНН

 • 4432 просмотра

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В парламент Сербии внесли законопроект о регистрации организаций с иностранным финансированием. Пророссийская партия предлагает штрафы до 17 000 евро за нарушение требований регистрации.

В парламент Сербии подали законопроект об" агентах иностранного влияния", который сначала появился в россии, а затем привел к прошлогодним протестам в Грузии. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что депутаты от партии социалистическое движение, учредителем которой является пророссийский вице-президент Александар Вулин, подали законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию организаций с иностранным финансированием в Министерстве юстиции.

В случае невыполнения этого требования предлагается налагать штрафы или вообще запрещать деятельность таких организаций. Сумма штрафов варьируется от 5000 динаров (около 42 евро) до 2 000 000 динаров (около 17 000 евро).

По словам Вулина, предложенный законопроект соответствует практике США, где, как он утверждает, финансирование неправительственных организаций из иностранных источников запрещено.

Вероятно, он имел в виду закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) 1938 года. В то же время журналисты объясняют, что он был принят совсем с другой целью: подавление нацистской, а впоследствии коммунистической пропаганды.

Сейчас закон направлен на противодействие отмыванию денег, коррупции, терроризму и избежанию санкций. Однако, стоит отметить, что FARA не запрещает лоббирование иностранных интересов и не накладывает ограничений на финансирование организаций из-за рубежа.

Напомним

В августе в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах" — его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента Саломе Зурабишвили.

Принятие этого закона вызвало возмущение общества-в стране начались многотысячные акции против принятия этого документа. Критики законопроекта считают его аналогом российского, которым кремль подавляет свободу слова в своей стране. 

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.   

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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