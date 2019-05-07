В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано во вторник на территории островного государства Папуа-Новая Гвинея. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился в 33 км северо-западнее города Булоло на востоке страны. Очаг стихии залегал на глубине около 127 км.
Сейчас данные о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Справка УНН: Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 30 апреля, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая у границы с Таджикистаном.