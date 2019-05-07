В Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 7,2
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Землетрус магнітудою 7,2 зафіксовано у вівторок на території острівної держави Папуа-Нова Гвінея. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 33 км на північний захід від міста Булоло на сході країни. Осередок стихії залягав на глибині близько 127 км.
Наразі дані про потерпілих чи руйнування не надходили. Загроза цунамі не оголошувалася.
Довідково: Папуа - Нова Гвінея лежить в зоні так званого тихоокеанського вогненного кільця. Воно утворюється ланцюжком сейсмічно активних зон і вулканів, в тому числі підводних, що розтягнулися на 40 тис. км від берегів Мексики до Нової Зеландії.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок, 30 квітня, в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю біля кордону з Таджикистаном.