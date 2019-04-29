На кордоні Китаю і Таджикистану стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю біля кордону з Таджикистаном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сейсмологічну мережу обсерваторії Гонконгу.
Зареєстровані підземні поштовхи о 8:23 за місцевим часом (3:23 за київським часом).
Епіцентр коливань знаходився в 190 км на захід від міста Кашгар (Каші). Глибина залягання товчка не наводиться.
Даних про потерпілих і збитки не надходило.
Нагадаємо, у неділю, за даними Японського метеорологічного агентства, в північній префектурі Хоккайдо в Японії стався землетрус магнітудою 5,6 бала.