В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил 22-летнего парня к смертной казни по обвинению в богохульстве из-за сообщения в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Судья заявил, что 22-летний студент поделился "кощунственными" фотографиями и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

Права была открыта в 2022 году отделом борьбы с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (FIA). Позже его передали в суд в городе Гуджранвала.

Сообщается, что 22-летнего студента приговорили к смертной казни из-за того, что он готовил фотографии и видео, которые "оскорбляют" пророка Мухаммеда и его жен.

По этому же делу к пожизненному заключению приговорен 17-летний студент.

Оба обвиняемых свою вину не признают.

В суде заявили, что к младшему студенту, который распространил подготовленный материал, применили пожизненное заключение из-за того, что он несовершеннолетний. В другом случае его также приговорили бы к смертной казни.

В Пакистане богохульство карается смертной казнью. Некоторые люди подвергаются самосуду еще до того, как попадут в суд.

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