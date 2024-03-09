У Пакистані 22-річного хлопця засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp
Київ • УНН
22-річний пакистанський студент був засуджений до смертної кари за поширення "богохульних" фото і відео в WhatsApp, які нібито ображали пророка Мухаммеда і його дружин.
Суд у пакистанській провінції Пенджаб засудив 22-річного хлопця до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у месенджері WhatsApp. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Суддя заявив, що 22-річний студент поділився "блюзнірськими" світлинами та відео з наміром образити релігійні почуття мусульман.
Права була відкрита у 2022 році відділом боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA). Пізніше її передали до суду у місті Гуджранвала.
Повідомляється, що 22-річного студента засудили до смертної кари через те, що він готував світлини та відео, які "ображають" пророка Мухаммеда та його дружин.
За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено 17-річного студента.
Обидва обвинувачені свою провину не визнають.
У суді заявили, що до молодшого студента, який поширив підготовлений матеріал, застосували довічне увʼязнення через те, що він неповнолітній. Іншому випадку його також засудили б до смертної кари.
У Пакистані богохульство карається смертною карою. Деякі люди зазнають самосуду ще до того, як потраплять до суду.
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