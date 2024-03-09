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The Guardian

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У Пакистані 22-річного хлопця засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp

Київ • УНН

 • 57229 перегляди

22-річний пакистанський студент був засуджений до смертної кари за поширення "богохульних" фото і відео в WhatsApp, які нібито ображали пророка Мухаммеда і його дружин.

У Пакистані 22-річного хлопця засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp

Суд у пакистанській провінції Пенджаб засудив 22-річного хлопця до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у месенджері WhatsApp. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Суддя заявив, що 22-річний студент поділився "блюзнірськими" світлинами та відео з наміром образити релігійні почуття мусульман.

Права була відкрита у 2022 році відділом боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA). Пізніше її передали до суду у місті Гуджранвала.

Повідомляється, що 22-річного студента засудили до смертної кари через те, що він готував світлини та відео, які "ображають" пророка Мухаммеда та його дружин.

За цією ж справою до довічного ув'язнення засуджено 17-річного студента.

Обидва обвинувачені свою провину не визнають.

У суді заявили, що до молодшого студента, який поширив підготовлений матеріал, застосували довічне увʼязнення через те, що він неповнолітній. Іншому випадку його також засудили б до смертної кари.

У Пакистані богохульство карається смертною карою. Деякі люди зазнають самосуду ще до того, як потраплять до суду.

У Пакистані сталися сутички між прихильниками різних партій, троє людей загинули11.02.24, 17:02 • 34163 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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