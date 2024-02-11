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У Пакистані сталися сутички між прихильниками різних партій, троє людей загинули

У Пакистані сталися сутички між прихильниками різних партій, троє людей загинули

Київ • УНН

 • 34162 перегляди

В результаті сутичок між прихильниками конкуруючих політичних партій в пакистанській провінції Сінд 3 людини загинули і 7 отримали поранення.

У Пакистані у південній провінції Сінд, в неділю, під час зіткнень між прихильниками двох конкуруючих політичних партій троє людей загинули і щонайменше семеро отримали поранення. Про це повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

Збройна сутичка сталася в районі Ларкана між працівниками Пакистанської народної партії (PPP) і Великого демократичного альянсу (GDA).

Попри те, що зібрання охороняли поліцейські, гарячі дебати між політичними опонентами в якийсь момент переросли у сутичку із застосуванням зброї.

Під час перестрілки були вбиті й поранені прихильники обох сторін та поліцейські, які їх охороняли.

Взяти ситуацію під контроль вдалося тільки після прибуття додаткових сил правоохоронців.

Під час сутички загинули троє осіб, у тому числі один поліцейський, а ще сімох поранених доправили до шпиталю. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо

Щонайменше 24 людини загинули й понад 30 отримали поранення в результаті двох вибухів, спрямованих на офіси політиків, які беруть участь у виборах в пакистанській провінції Белуджистан.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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