В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли
Киев • УНН
В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.
В Пакистане в южной провинции Синд, в воскресенье, во время столкновений между сторонниками двух конкурирующих политических партий три человека погибли и по меньшей мере семь получили ранения. Об этом сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
Вооруженная стычка произошла в районе Ларкана между работниками Пакистанской народной партии (PPP) и Великого демократического альянса (GDA).
Несмотря на то, что собрание охраняли полицейские, горячие дебаты между политическими оппонентами в какой-то момент переросли в столкновение с применением оружия.
Во время перестрелки были убиты и ранены сторонники обеих сторон и полицейские, которые их охраняли.
Взять ситуацию под контроль удалось только после прибытия дополнительных сил правоохранителей.
Во время столкновения погибли три человека, в том числе один полицейский, а еще семерых раненых доставили в госпиталь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
По меньшей мере 24 человека погибли и более 30 получили ранения в результате двух взрывов, направленных на офисы политиков, участвующих в выборах в пакистанской провинции Белуджистан.
В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли
В результате столкновений между сторонниками конкурирующих политических партий в пакистанской провинции Синд 3 человека погибли и 7 получили ранения.
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