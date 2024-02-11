В Пакистане произошли столкновения между сторонниками разных партий, три человека погибли

В Пакистане в южной провинции Синд, в воскресенье, во время столкновений между сторонниками двух конкурирующих политических партий три человека погибли и по меньшей мере семь получили ранения. Об этом сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

Вооруженная стычка произошла в районе Ларкана между работниками Пакистанской народной партии (PPP) и Великого демократического альянса (GDA).

Несмотря на то, что собрание охраняли полицейские, горячие дебаты между политическими оппонентами в какой-то момент переросли в столкновение с применением оружия.

Во время перестрелки были убиты и ранены сторонники обеих сторон и полицейские, которые их охраняли.

Взять ситуацию под контроль удалось только после прибытия дополнительных сил правоохранителей.

Во время столкновения погибли три человека, в том числе один полицейский, а еще семерых раненых доставили в госпиталь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним

По меньшей мере 24 человека погибли и более 30 получили ранения в результате двух взрывов, направленных на офисы политиков, участвующих в выборах в пакистанской провинции Белуджистан.