В орловской области после якобы атаки дронов снова пылает нефтебаза после атаки дронов
Киев • УНН
В селе Стальной конь орловской области рф произошел мощный взрыв и пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Несмотря на работу ПВО и привлечение вертолетов, дроны достигли цели.
В ночь на воскресенье, 22 декабря в селе Стальной Конь Орловской области рф беспилотники якобы атаковали нефтебазу, поднялся сильный пожар. Об этом сообщают российские СМИ и соцсети, пишет УНН.
В Орловской области произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор,
В соцсетях пишут, что дроны массово атаковали нефтебазу. ПВО пыталось отражать атаку, однако беспилотники достигли своей цели.
Жители Орла сообщают, что на помощь ПВО прилетели несколько вертолетов для борьбы с БПЛА, несмотря на это со стороны нефтебазы было несколько взрывов и виден огонь. На место проехало около 10 пожарных машин,
Вскоре губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что Орловская область подверглась атаке дронов. Он добавил, что в результате атаки на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа возникло возгорание.
«Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимают меры по ликвидации последствий возгорания», - добавил Кличков.
В российской казани дрон атаковал промышленное предприятие: в ЦПД СНБО прокомментировали21 дек. 2024, 08:50 • 18692 просмотра