В российской котле дрон атаковал промышленное предприятие: в ЦПД СНБО прокомментировали

В российской Казани один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, сообщают росСМИ и телеграм-каналы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это, отметив, что в городе есть Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского ВПК, который выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет, в том числе «Калибр» и «Искандер», пишет УНН.

россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани. Напомню, что в городе существует Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии рф. Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет различных классов и назначений, включая ракеты «Калибр», «Искандер» и др. В целом, Казанский пороховой завод является одним из «хребтов» российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным