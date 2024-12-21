В российской котле дрон атаковал промышленное предприятие: в ЦПД СНБО прокомментировали
Киев • УНН
В Казани зафиксировано 8 прилетов беспилотников, один из которых атаковал промышленное предприятие. В городе расположен стратегический пороховой завод, производящий компоненты для ракет «Калибр» и «Искандер».
В российской Казани один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, сообщают росСМИ и телеграм-каналы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это, отметив, что в городе есть Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского ВПК, который выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет, в том числе «Калибр» и «Искандер», пишет УНН.
россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани. Напомню, что в городе существует Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии рф. Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет различных классов и назначений, включая ракеты «Калибр», «Искандер» и др. В целом, Казанский пороховой завод является одним из «хребтов» российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным
Детали
Пресс-служба главы Татарстана Миниханова сообщила относительно казани, что, по оперативной информации, всего зафиксировано 8 прилетов, из них на промпредприятие один, один над рекой, 6 - на жилой массив.
Как пишет Baza, дроны пытались сбить даже из автоматов.
В минобороны россии утверждают в казане, что 21 декабря утром БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата были якобы уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.
ASTRA сообщает, что аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов. Аналогичные меры были введены в аэропорту Ижевска, где объявлен план «Ковер».