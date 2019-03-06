В ОРДО оккупанты собирают информацию о религиозных общинах ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На территории временно оккупированной территории Донецкой области наемники собирают информацию о религиозных общинах Православной церкви Украины и проверяют все документы. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
"Боевики сейчас объезжают все наши приходы. Просят, чтобы мы им предоставляли документы по общинам. Такого нет, что выгоняют. Но они так давят. Относительно Дома милосердия, дома престарелых, то они (оккупанты - ред.) запросили всю документацию, по аренде помещения, кто живет, сколько людей, какого возраста и есть ли у них родственники близкие, нет, также кто является спонсором, кто помогает финансово, дружим ли мы с другими благотворительными фондами и т.д.", - рассказал архиепископ.
К слову, в Доме милосердия, который расположен на оккупированной части Донецкой области, проживает 42 человека преклонного возраста.
Напомним, на временно оккупированной территории Донецкой области с 1 марта оккупанты планировали полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.
Как сообщал УНН, на оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона.