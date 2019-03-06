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В ОРДО окупанти збирають інформацію про релігійні громади ПЦУ

В ОРДО окупанти збирають інформацію про релігійні громади ПЦУ

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КИЇВ. 6 березня. УНН. На території тимчасово окупованої території Донецької області найманці збирають інформацію про релігійні громади Православної церкви України та перевіряють усі документи. Про це у коментарі журналіста УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

“Бойовики зараз об’їжджають всі наші парафії. Просять, щоб ми їм надавали документи по громадах. Такого немає, що виганяють. Але вони так тиснуть. Щодо Будинку милосердя, будинку пристарілих, то вони (окупанти – ред.) запросили всю документацію, щодо оренди приміщення, хто мешкає, скільки людей, якого віку і чи є в них родичі близькі, чи немає, також хто є спонсором, хто допомагає фінансово, чи дружимо ми з іншими благодійними фондами і т.д.”, - розповів архієпископ.

До слова, у Будинку милосердя, що розташований на окупованій частині Донеччини, проживає 42 людини похилого віку.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

Як повідомляв УНН, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякона.

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