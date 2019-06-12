В ОРДЛО погибло пять боевиков разведывательного подразделения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Донбасса, из-за приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК было спровоцировано перестрелку с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибло пять боевиков разведывательного подразделения противника. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"В частности, на выполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК было спровоцировано перестрелку с подразделением Объединенных сил, вследствие которой погибло пять боевиков разведывательного подразделения противника", - сказал Мотузяник.
Кроме того, установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших было доставлено в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.
Также, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Напомним, 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.