В ОРДЛО погибло пять боевиков разведывательного подразделения - разведка

"В частности, на выполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК было спровоцировано перестрелку с подразделением Объединенных сил, вследствие которой погибло пять боевиков разведывательного подразделения противника", - сказал Мотузяник.

Кроме того, установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших было доставлено в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.



Также, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.



Напомним, 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.