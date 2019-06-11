В ОРДЛО усиливают подготовку командиров подразделений оккупационных войск — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командования Вооруженных сил РФ усиливает подготовку командиров подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"В частности, с 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. Одновременно с командирами разведывательных рот соединений и частей 1 и 2 АК общие собрания проводятся отдельно", - отметил Мотузяник.
По его словам, в ходе этих сборов все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов - кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы офицеров, часть из которых уже отстранена от занятий.
Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты на Донбассе создают мобильные артиллерийские и минометные группы.