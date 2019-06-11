В ОРДЛО посилюють підготовку командирів підрозділів окупаційних військ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ посилює підготовку командирів підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Зокрема, з 10 червня під керівництвом командувачів армійських корпусів російських окупаційних військ розпочато проведення зборів з командирами рот (батарей) та їх заступниками. Водночас із командирами розвідувальних рот з’єднань і частин 1 та 2 АК спільні збори проводяться окремо", - зазначив Мотузяник.
За його словами, у ході цих зборів всі елементи підготовки командирів підрозділів проводяться із залученням інструкторів — кадрових офіцерів ЗС РФ, які запровадили жорсткі вимоги до оцінювання залучених на збори офіцерів, частину з яких вже відсторонено від занять.
Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти на Донбасі створюють мобільні артилерійські та мінометні групи.