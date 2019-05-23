В ОРДЛО оккупанты требуют от чиновников агитировать население получать гражданство РФ - разведка

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить разъяснительную работу о предоставлении российского гражданства населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Российские оккупационные администрации принимают активные меры для выполнения указаний Кремля по увеличению количественных показателей по предоставлению российского гражданства населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить разъяснительную работу среди местного населением по данному вопросу", - сказал Мотузяник.

Кроме того, российские пропагандисты обязывают руководителей районных администраций агитировать местных жителей для дальнейшего распространения ими информации среди родственников и знакомых, проживающих на территории Украины, о возможности получения российского гражданства в случае приезда для проживания на временно оккупированной территории.

Напомним, 22 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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