В ОРДЛО окупанти вимагають від посадовців агітувати населення отримувати громадянство РФ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво так званих “республік” вимагає від органів місцевого самоврядування посилити роз’яснювальну роботу про надання російського громадянства населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Російські окупаційні адміністрації вживають активних заходів для виконання вказівок Кремля щодо збільшення кількісних показників з надання російського громадянства населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, керівництво т.ак званих „республік“ вимагає від органів місцевого самоврядування посилити роз’яснювальну роботу серед місцевого населенням із зазначеного питання”, — сказав Мотузяник.
Окрім того, російські пропагандисти зобов’язують керівників районних адміністрацій агітувати місцевих мешканців для подальшого поширення ними інформації серед родичів і знайомих, які проживають на території України, про можливість отримання російського громадянства у разі приїзду для проживання на тимчасово окупованій території.
Нагадаємо, 22 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.