В ОРДЛО направили почти 140 тонн гумгруза от ООН

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8 марта, 13:20 • 104296 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей направлено 139 тонн гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В общем оформлено почти 139 тонн груза", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 29 ноября 2018 года Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.

23 ноября через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" направлено 21 грузовик с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи для неподконтрольной части Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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