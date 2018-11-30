В ОРДЛО направили почти 140 тонн гумгруза от ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей направлено 139 тонн гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В общем оформлено почти 139 тонн груза", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, 29 ноября 2018 года Международный Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза.
23 ноября через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" направлено 21 грузовик с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи для неподконтрольной части Донбасса.