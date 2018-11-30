В ОРДЛО направили майже 140 тонн гумвантажу від ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей направлено 139 тонн гуманітарного вантажу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідувало 16 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом оформлено майже 139 тонн вантажу”, — розповіли у прес-службі.
Нагадаємо, 29 листопада 2018 року Міжнародний Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу понад 500 тонн гуманітарного вантажу.
23 листопада через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” направлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сім’ї для непідконтрольної частини Донбасу.