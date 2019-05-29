В ОРДЛО на полигонах идет активная подготовка артиллерийских подразделений - разведка

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активизировало подготовку артиллерийских, минометных и танковых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, с 27 мая на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в том числе с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем", - сказал Мотузяник.

При этом, противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также боевики создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.



"Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", - отмечает Мотузяник.

Напомним, военнослужащие в Донбассе показали видео с беспилотника, на котором прицельно поражают вражеские позиции.