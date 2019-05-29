Військові на Донбасі показали знищення ворожих позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Військовослужбовці на Донбасі показали відео з безпілотника, на якому прицільно вражають ворожі позиції. Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі полку "Азов", передає УНН.
"Війна на Донбасі триває. Полк "Азов" продовжує завдавати нищівних ударів окупантам. Відео з БПЛА, на якому бійці ООС прицільно вражають ворожі позиції. Азовці знищують піхоту терористів. Керовані ракети летять прямо в ДЗОТ окупантів", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 травня, бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових на Донбасі.