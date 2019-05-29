Военные на Донбассе показали уничтожение вражеских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Военнослужащие на Донбассе показали видео с беспилотника, на котором прицельно поражают вражеские позиции. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале полка "Азов", передает УНН.
"Война на Донбассе продолжается. Полк "Азов" продолжает наносить сокрушительные удары оккупантам. Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в подписи к видео.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.