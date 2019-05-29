В ОРДЛО на полігонах триває активна підготовка артилерійських підрозділів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з 27 травня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російське окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, з 27 травня цього року на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб з 122-мм артилерійських систем", - сказав Мотузяник.
При цьому, противник обладнує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також бойовики створюють та приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці у кожній.
"Окрім того зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ, з їх розгортанням на бойових позиціях", - зазначає Мотузяник.
Нагадаємо, військовослужбовці на Донбасі показали відео з безпілотника, на якому прицільно вражають ворожі позиції.