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В ОРДЛО хотели провезти младенца

Киев • УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Пограничники в КПВВ "Майорское" пресекли попытку вывоза ребенка на временно оккупированную территорию Украины по поддельному поручению от отца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

В ОРДЛО хотели провезти младенца

Инцидент произошел накануне.

"Гражданка Украины, которая направлялась в ВОТУ с младенцем 2019 рождения, предоставила на контроль нотариально заверенное соглашение от отца ребенка. Однако правоохранители выяснили, что на момент выдачи документа отец ребенка находился за пределами контролируемой Украиной территории", - указали пограничники.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", сообщено сотрудникам Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Также пограничники сообщили, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд было 285 транспортных средств.

За прошедшие сутки, как отмечается, общий пассажиро-транспортный поток значительно увеличился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 48,1 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны.

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