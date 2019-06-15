В ОРДЛО хотіли провезти немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Прикордонники у КПВВ "Майорське" запобігли спробі вивезення дитини до тимчасово окупованої території України за підробленим дорученням від батька. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Інцидент стався напередодні.
"Громадянка України, що прямувала до ТОТУ з немовлям 2019 року народження, надала на контроль нотаріально посвідчену згоду від батька дитини. Однак правоохоронці з’ясували, що на момент видачі документу батько дитини знаходився за межами контрольованої Україною території", - вказали прикордонники.
Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів", повідомлено співробітників Національної поліції. Тривають заходи зі з’ясування усіх обставин справи.
Також прикордонники повідомили, що на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд було 285 транспортних засобів.
Минулої доби, як зазначається, загальний пасажиро-транспортний потік значно збільшився в порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 48,1 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, КПВВ "Золоте" на Донбасі продовжує працювати лише з української сторони.