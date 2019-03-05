В ОРДЛО боевики заставляют "госработников" и студентов сдавать кровь - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В ОРДЛО боевики продолжают усиливать подготовку личного состава и поставлять на передовую боеприпасы. В то же время оккупанты активизировали сбор крови через своих военнослужащих и, в частности, заставляют сдавать кровь работников так называемых "государственных" учреждений и студентов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает подготовку соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ к активизации боевых действий. В частности, с 1 марта этого года начато отзыва личного состава из отпусков и запрещено на неопределенный срок их увольнения из расположения частей", - сообщил Мотузяник.
По его словам, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом.
"В медицинских учреждениях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизирована меры по пополнению запасов крови. Так, на прошлой неделе для сдачи донорской крови было привлечено военнослужащих российских оккупационных войск и в принудительном порядке работников т. н. "государственных" учреждений и студентов учебных заведений", - добавил он.
Кроме того, российская оккупационная администрация под видом проверки задолженности местных жителей за коммунальные услуги скрыто проводит перепись населения для уточнения мобилизационных резервов.
Как сообщал УНН, боевики в зоне ООС пустили в ход пушки и минометы.