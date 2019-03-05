В ОРДЛО бойовики примушують “держпрацівників” і студентів здавати кров — розвідка

КИЇВ. 5 березня. УНН. В ОРДЛО бойовики продовжують посилювати підготовку особового складу та постачати на передову боєприпаси. Водночас окупанти активізували збір крові через своїх військовослужбовців та, зокрема, примушують здавати кров працівників так званих “державних” установ і студентів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.