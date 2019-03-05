В ОРДЛО бойовики примушують “держпрацівників” і студентів здавати кров — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В ОРДЛО бойовики продовжують посилювати підготовку особового складу та постачати на передову боєприпаси. Водночас окупанти активізували збір крові через своїх військовослужбовців та, зокрема, примушують здавати кров працівників так званих “державних” установ і студентів. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює підготовку з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ до активізації бойових дій.Зокрема, з 1 березня цього року розпочато відкликання особового складу з відпусток та заборонено на невизначений термін їх звільнення з розташування частин”, — повідомив Мотузяник.
За його словами, зросла інтенсивність поповнення передових підрозділів боєприпасами, інженерним та іншим майном.
“У медичних закладах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей активізовано заходи з поповнення запасів крові. Так, протягом минулого тижня для здачі донорської крові було залучено військовослужбовців російських окупаційних військ та у примусовому порядку працівників т. зв. „державних“ установ і студентів навчальних закладів”, — додав він.
Крім того, російська окупаційна адміністрація під виглядом перевірки заборгованості місцевих мешканців за комунальні послуги приховано проводить перепис населення для уточнення мобілізаційних резервів.
Як повідомляв УНН, бойовики у зоні ООС пустили в хід гармати та міномети.