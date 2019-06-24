В ОРДЛО боевики скрывают танки в ангарах - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики осуществляют обстрелы позиций объединенных сил, с использованием артиллерийских учреждений, каждый раз, после ведения огня возвращались в места скрытого хранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Да, 22-23 июня 2019 года во время темного времени суток, с целью осуществления обстрелов позиций объединенных сил, противником вывозились на огневые позиции артиллерийских установки, которые каждый раз, после ведения огня возвращались в места скрытого хранения", - сказал Мотузяник.
Также сообщается, что в ангарах, боксах и специально приспособленных помещениях бывших предприятий, разграбленных боевиками, увеличилось количество скрытого хранения танков и артиллерийских систем, для осуществления запланированных обстрелов в ночное время, перемещаются на подготовленные огневые позиции с использованием большегрузных тралов.
Напомним, с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим перемирия.