В ОРДЛО боевики скрывают танки в ангарах - разведка

"Да, 22-23 июня 2019 года во время темного времени суток, с целью осуществления обстрелов позиций объединенных сил, противником вывозились на огневые позиции артиллерийских установки, которые каждый раз, после ведения огня возвращались в места скрытого хранения", - сказал Мотузяник.

Также сообщается, что в ангарах, боксах и специально приспособленных помещениях бывших предприятий, разграбленных боевиками, увеличилось количество скрытого хранения танков и артиллерийских систем, для осуществления запланированных обстрелов в ночное время, перемещаются на подготовленные огневые позиции с использованием большегрузных тралов.



Напомним, с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим перемирия.