В ОРДЛО бойовики приховують танки в ангарах – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики здійснюють обстріли позицій об’єднаних сил, з використанням артилерійських установ, які щоразу, після ведення вогню поверталися у місця прихованого зберігання. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Так, 22-23 червня 2019 року за темної пори доби, з метою здійснення обстрілів позицій об’єднаних сил, противником вивозились на вогневі позиції артилерійські установки, які щоразу, після ведення вогню поверталися у місця прихованого зберігання", - сказав Мотузяник.
Також, повідомляється, що в ангарах, боксах та спеціально пристосованих приміщеннях колишніх підприємств, розграбованих бойовиками, збільшилась кількість прихованого зберігання танків і артилерійських систем, які, для здійснення запланованих обстрілів у нічний час, переміщуються на підготовлені вогневі позиції з використанням великовантажних тралів.
Нагадаємо, з початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів порушив режим перемир’я.