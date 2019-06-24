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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Бойовики шість разів порушили режим тиші у зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів порушив режим перемир’я. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

Бойовики шість разів порушили режим тиші у зоні ООС

“Від початку цієї доби, станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь шість разів. Так, о пів на п’яту ранку бойовики здійснили вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки, витративши двадцять мін 120-го калібру. Вогонь вівся з напрямку с. Яковлівка, наші оборонці відповіли противнику вогнем з гранатометів”, — сказав Мотузяник.

Окрім того, о 06:15 противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у бік захисників Красногорівки.

“О 07:50 бойовики обстріляли з мінометів одразу двох калібрів позиції Об’єднаних сил біля Новгородського. У підсумку противник витратив 27 мін 120-го та 82-го калібрів. У відповідь наші оборонці застосували озброєння БМП та станкові гранатомети. Окрім того, ворожі постріли з гранатометів та стрілецької зброї фіксувалися вночі та вранці поблизу с. Водяне, Красногорівка та Павлопіль”,- зазначив Мотузяник.

Також, повідомляється, що з початку поточної доби загиблих серед українських військових не має.

Нагадаємо, 23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню.

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