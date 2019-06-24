Бойовики шість разів порушили режим тиші у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів порушив режим перемир’я. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку цієї доби, станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь шість разів. Так, о пів на п’яту ранку бойовики здійснили вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки, витративши двадцять мін 120-го калібру. Вогонь вівся з напрямку с. Яковлівка, наші оборонці відповіли противнику вогнем з гранатометів”, — сказав Мотузяник.
Окрім того, о 06:15 противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у бік захисників Красногорівки.
“О 07:50 бойовики обстріляли з мінометів одразу двох калібрів позиції Об’єднаних сил біля Новгородського. У підсумку противник витратив 27 мін 120-го та 82-го калібрів. У відповідь наші оборонці застосували озброєння БМП та станкові гранатомети. Окрім того, ворожі постріли з гранатометів та стрілецької зброї фіксувалися вночі та вранці поблизу с. Водяне, Красногорівка та Павлопіль”,- зазначив Мотузяник.
Також, повідомляється, що з початку поточної доби загиблих серед українських військових не має.
Нагадаємо, 23 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню.