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Боевики шесть раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим перемирия. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

Боевики шесть раз нарушили режим тишины в зоне ООС

“С начала этого периода, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь шесть раз. Так, в половине пятого утра боевики совершили огневой налет на позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, потратив двадцать мин 120-го калибра. Огонь велся по направлению с. Яковлевка, наши защитники ответили противнику огнем из гранатометов”, — сказал Мотузяник.

Кроме того, в 06:15 противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Красногоровки.

“В 7:50 боевики обстреляли из минометов сразу двух калибров позиции Объединенных сил у Новгородского. В итоге противник потратил 27 мин 120-го и 82-го калибров. В ответ наши защитники применили вооружение БМП и станковые гранатометы. Кроме того, враждебные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия фиксировались ночью и утром вблизи с. Водяное, Красногоровка и Павлополь”, — отметил Мотузяник.

Также сообщается, что с начала текущих суток погибших среди украинских военных нет.

Напомним, 23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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