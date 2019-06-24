Боевики шесть раз нарушили режим тишины в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим перемирия. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
“С начала этого периода, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции противник открывал огонь шесть раз. Так, в половине пятого утра боевики совершили огневой налет на позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, потратив двадцать мин 120-го калибра. Огонь велся по направлению с. Яковлевка, наши защитники ответили противнику огнем из гранатометов”, — сказал Мотузяник.
Кроме того, в 06:15 противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Красногоровки.
“В 7:50 боевики обстреляли из минометов сразу двух калибров позиции Объединенных сил у Новгородского. В итоге противник потратил 27 мин 120-го и 82-го калибров. В ответ наши защитники применили вооружение БМП и станковые гранатометы. Кроме того, враждебные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия фиксировались ночью и утром вблизи с. Водяное, Красногоровка и Павлополь”, — отметил Мотузяник.
Также сообщается, что с начала текущих суток погибших среди украинских военных нет.
Напомним, 23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.