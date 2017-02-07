На ОПЗ согласовали возможность сдачи предприятия в аренду

Как отмечается, сборы согласовали реструктуризацию долга общества перед ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на условиях, определенных Кабмином.

"Также собрание приняло решение о предварительном предоставлении согласия на передачу в аренду имущества общества и передачу в коммунальную/государственную собственность объектов, не задействованных в производственном процессе общества, или их продажу", - сказано в сообщении.

Указано, что Фондом государственного имущества Украины как органом управления корпоративными правами государства в ПАО "Одесский припортовый завод" 24 января 2017 года было объявлено о приеме предложений от заинтересованных лиц по реализации путей восстановления работы Общества.

"Фондом разрабатываются следующие варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами, а именно: передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества), осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак, передача имущества общества в управление, приобретение обществом природного газа", - говорится в сообщении.

Напомним, ОПЗ повторно выставят на продажу в декабре.