В ОПЗ погодили можливість здачі підприємства в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Збори акціонерів ПАТ “Одеський припортовий завод” прийняли рішення про попереднє надання згоди на передачу в оренду майна товариства, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.
Як зазначається, збори погодили реструктуризацію боргу товариства перед ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” на умовах, визначених Кабміном.
"Також збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на передачув оренду майна товариства та передачу в комунальну/державну власність об’єктів, що не задіяні у виробничому процесі иовариства, або їх продаж", - сказано у повідомленні.
Вказано, що Фондом державного майна України як органом управління корпоративними правами держави в ПАТ "Одеський припортовий завод" 24 січня 2017 року було оголошено про прийом пропозицій від зацікавлених осіб щодо реалізації шляхів відновлення роботи Товариства.
"Фондом опрацьовуються наступні варіанти взаємодії з потенційними інвесторами та партнерами, а саме: передача в оренду майна товариства (як цілісного майнового комплексу, так і окремих об’єктів нерухомого майна); здійснення товариством операцій з давальницькою сировиною (природним газом) для цілей його переробки в карбамід та аміак; передача майна товариства в управління; придбання товариством природного газу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ОПЗ повторно виставлять на продаж у грудні.