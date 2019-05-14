В Оппозиционном блоке высказались относительно даты инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Фракция политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины считает, что парламент должен безотлагательно определиться с датой инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщил председатель фракции Вадим Новинский, передает УНН.
"30 апреля ЦИК объявил победителя президентских выборов. 3 мая информация о победителе президентских выборов была опубликована в журнале Верховной Рады, газете "Голос Украины" и правительственной газете "Урядовый курьер". Все - президентские выборы закончились. А парламентские, кстати, еще не начались. Это, наконец, надо понять и действовать соответственно. А именно - Верховная Рада, руководствуясь волей избирателей, незамедлительно должна согласовать дату инаугурации новоизбранного Президента. Нечего тянуть", - сказал Новинский.
Он добавил, что нужно определиться с датой и идти дальше и не доводить ситуацию до абсурда.
Напомним, профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины планирует рассмотреть проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на заседании завтра, 15 мая, в 15:00.