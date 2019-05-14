В Опозиційному блоці висловилися щодо дати інавгурації

"30 квітня ЦВК оголосило переможця президентських виборів. 3 травня інформацію про переможця президентських виборів була опублікована в журналі Верховної Ради, газеті "Голос України" і урядовій газеті "Урядовий кур’єр". Все - президентські вибори закінчились. А парламентські, до речі, ще не розпочалися. Це, нарешті, треба зрозуміти і діяти відповідно. А саме – Верховна Рада, керуючись волею виборців, має невідкладно узгодити дату інавгурації новообраного Президента. Нема чого зволікати", - сказав Новинський.



Він додав, що потрібно визначитися з датою та йти далі і не доводити ситуацію до абсурду.



Нагадаємо, профільний регламентний комітет Верховної Ради України планує розглянути проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на засіданні завтра, 15 травня, о 15:00.